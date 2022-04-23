Вингер «Манчестер Сити» интересен и .

По данным L’Équipe, алжирец, контракт которого с «Манчестер Сити» действует до лета 2023 года, еще не договорился с клубом о подписании нового соглашения. Если стороны не договорятся о продолжении сотрудничества, то «Ман Сити» попытается продать Мареза этим летом.

«ПСЖ» следит за ситуацией вокруг 31-летнего футболиста. В нем видят замену Анхелю Ди Марии, который сменит клуб летом. «Реалу» Марез тоже интересен. Правого вингера оценивают в 30-40 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек забил 23 гола и отдал 8 передач в 41 матче за во всех турнирах. Его статистику можно изучить по ссылке.