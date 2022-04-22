Ди Мария может перейти в «Ювентус» на год-два. Нерес из «Шахтера» – альтернатива для «бьянконери»

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Полузащитник Анхель Ди Мария после ухода из «ПСЖ» может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Ювентус» готов подписать вингера, а сам аргентинец может согласиться на краткосрочный контракт (на год или два) и по его окончании уехать в Южную Америку.

В качестве альтернативы Ди Марии «бьянконери» рассматривают полузащитника «Шахтера» Давида Нереса. Также они давно интересуются хавбеком Николо Дзаньоло, но тот вряд ли согласится на переход и в целом обойдется очень дорого.

В нынешнем сезоне Ди Мария провел 21 игру в Лиге 1 и забил 3 гола. Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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