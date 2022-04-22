«Барселона», «Атлетико» и «Ювентус» претендуют на Ди Марию

Стал известен круг претендентов на полузащитника Анхеля Ди Марии.
Ранее появилась информация, что аргентинец летом покинет «ПСЖ» на правах свободного агента.
Интерес к 34-летнему футболисту проявляют сразу несколько команд – в частности, «Ювентус», рассматривающий вариант с подписанием контракта с игрокам на 1-2 года.
Также есть заинтересованность из Испании, где Ди Марией интересуются «Барселона» и «Атлетико».
Кроме того, еще одним вариантом для аргентинца в Европе является «Бенфика». В португальской команде он начинал свою европейскую карьеру и провел в ней 119 игр в период с 2007 по 2010 год.