Широков о Тинькове: «Через пару лет приползет, чтобы его вернули на Родину. А Галицкий продолжает развивать клуб»

прокомментировал высказывания Олега Тинькова о .

Тиньков осудил владельца за молчание по поводу современной политики России.

«Я так понял, Галицкий его особо и не знает. Но зато он все сказал.

Скатертью дорога — пусть и дальше ж… лижет там, может, еще чего-нибудь вернут, хотя вряд ли.

Через пару лет приползет сюда, чтобы его вернули на Родину, где он был «гениальным предпринимателем». А Галицкий продолжает в России развивать свой клуб», – сказал бывший капитан сборной России.

Тиньков о политике России: «Ваш герой Галицкий никогда и ничего не сказал, а вы жопу лижете. А я много чего сказал»

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