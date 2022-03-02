Роман Широков: «Поддерживаю действия Путина и армию России. Кому стыдно быть русским – валите на Запад»

выступил в поддержку .

«Нас давно и целенаправленно притесняют в спорте, но мы, наш президент, очень дружелюбны, терпение долгое. Сейчас отвечаем, как должны и как можем.

Нас долго принуждали к тому, чтобы приняли радикальные меры – в 2014 году, наверное, были не готовы. А сейчас время пришло. Я полностью поддерживаю то, что делает наш президент. Армии России – моя поддержка.

Больше волнует то, что у нас внутри России многие стали пацифистами, никто из них не замечал, что творилось на Донбассе 8 лет, где убивали людей, детей. Но как жители Донбасса могут оккупировать свою землю, где они все время жили? Какие они оккупанты?

Но это почему-то никто не видел – в том числе один тренер из одного московского клуба, который не видел, как в его родной Одессе заживо сжигали людей. Что-то я не видел постов на эту тему, а сейчас – нет войне...

Футболисты у нас некоторые тоже. Вы так хотите на Запад? Так езжайте. Вам все дала Россия, наша Родина, где вы все заработали. Я заработал все здесь, не бегу туда отвозить ничего.

А кто там хочет жить – езжайте. Как футболисты там вы не востребованы, как тренеры – тоже. Певцы наши, комедианты – вы там не нужны, друзья. Все, что вы заработали, заработали в России и в большей степени на государственные деньги. Все эта псевдотусовка там никому не нужна. Позиция может быть, но в такой ситуации вы должны поддерживать свою страну.

Отдельно о заявлениях, что кому-то стыдно быть русским. Проблема в том, что мы не имеем идеологии. Дети ориентированы на Запад, есть громадная проблема. В наших СМИ выступают враги, – на радио, которое принадлежит «Газпрому», призывают убивать русских солдат. Это что такое?

Кому стыдно быть русским – валите на Запад, вас там всех примут – ровно до момента, пока не потратите все деньги, и потом вас вышвырнут. А у кого денег нет – будут терпеть до того, пока не будете кричать на Россию и Путина», – заявил бывший капитан сборной России.