Чеферин о Суперлиге: «Место «Реала» в финале ЛЧ – доказательство чистоты турниров УЕФА»

Президент УЕФА высказался о выходе «Реала» в финал .

Мадридский клуб остается одним из трех участников вместе с «Барселоной» и «Ювентусом».

«Конечно, у меня нет проблем с . В данный момент я не контактирую с руководством клуба. Однако место «Реала» в финале Лиги чемпионов – доказательство чистоты турниров УЕФА. Если бы это было не так, то «Реала» бы не было в финале, а не вышла бы в финал женской Лиги чемпионов.

Я смотрю на это профессионально, у меня хорошие нервы. Придет время, когда все прояснится, но это точно случится не на поле», – сказал .

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