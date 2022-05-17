Чеферин о Суперлиге: «Место «Реала» в финале ЛЧ – доказательство чистоты турниров УЕФА»

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Президент УЕФА высказался о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов.

Мадридский клуб остается одним из трех участников Суперлиги Европы вместе с «Барселоной» и «Ювентусом».

«Конечно, у меня нет проблем с «Реалом». В данный момент я не контактирую с руководством клуба. Однако место «Реала» в финале Лиги чемпионов – доказательство чистоты турниров УЕФА. Если бы это было не так, то «Реала» бы не было в финале, а «Барселона» не вышла бы в финал женской Лиги чемпионов.

Я смотрю на это профессионально, у меня хорошие нервы. Придет время, когда все прояснится, но это точно случится не на поле», – сказал Александер Чеферин.

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