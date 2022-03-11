Чеферин о «Реале», «Барсе» и «Юве»: «Мне кажется, они считают Землю плоской. И давайте не называть это «Суперлигой». Это «Ужасная лига»

Президент УЕФА вновь осудил .

«Если они решат, что УЕФА – монополист, то эти три клуба [ , и ] тоже создадут свой УЕФА и будут играть в своих турнирах. Зачем им тогда оставаться в наших?

Они хотят быть и тут, и там, но такого не бывает, это какая-то метафизика. Мне кажется, они считают Землю плоской.

И давайте перестанем называть это «Суперлигой». Давайте называть вещи своими именами. Это «Ужасная лига». Но даже если с этими тремя у нас проблемы, то преимуществ на поле никто не получит. В наших турнирах здоровая конкуренция.

УЕФА и «Ювентус» – разные организации. Об этом человеке [Андреа Аньелли] я больше не скажу ни слова. Это прошлое», – заявил в интервью Corriere della Sera.

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