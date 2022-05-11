Чеферин о Суперлиге: «УЕФА борется с планами кучки олигархов. Футбол не может быть приватизирован меньшинством»

Президент УЕФА раскритиковал «Реал», «Барселону» и «Ювентус» во время конгресса союза.
Александер Чеферин упомянул клубы-основатели Суперлиги во время обращения к конгрессу УЕФА.
«УЕФА борется с планами кучки олигархов-миллионеров. Хоть мы и можем что-то потерять, футбол от этого выиграет.
Футбол – победитель, он стойкий. Ему нельзя приказывать, опираясь на власть. Он не может быть приватизирован меньшинством, каким бы могущественным оно ни было», – сказал Чеферин.
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