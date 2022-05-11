Чеферин о Суперлиге: «УЕФА борется с планами кучки олигархов. Футбол не может быть приватизирован меньшинством»

Президент УЕФА раскритиковал , «Барселону» и во время конгресса союза.

упомянул клубы-основатели во время обращения к конгрессу УЕФА.

«УЕФА борется с планами кучки олигархов-миллионеров. Хоть мы и можем что-то потерять, футбол от этого выиграет.

Футбол – победитель, он стойкий. Ему нельзя приказывать, опираясь на власть. Он не может быть приватизирован меньшинством, каким бы могущественным оно ни было», – сказал Чеферин.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков