Чеферин о Суперлиге: «УЕФА борется с планами кучки олигархов. Футбол не может быть приватизирован меньшинством»

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Президент УЕФА раскритиковал «Реал», «Барселону» и «Ювентус» во время конгресса союза.

Александер Чеферин упомянул клубы-основатели Суперлиги во время обращения к конгрессу УЕФА.

«УЕФА борется с планами кучки олигархов-миллионеров. Хоть мы и можем что-то потерять, футбол от этого выиграет.

Футбол – победитель, он стойкий. Ему нельзя приказывать, опираясь на власть. Он не может быть приватизирован меньшинством, каким бы могущественным оно ни было», – сказал Чеферин.

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