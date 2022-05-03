Чеферин о Суперлиге: «Все кончено. Они пытаются еще потешить свое самолюбие, но это никогда не сработает»

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Президент УЕФА заявил о конце проекта Суперлиги Европы.

– С Суперлигой покончено, вы отбили «атаку»?

– Все кончено. Они пытаются еще немного потешить свое самолюбие, но это все равно никогда не сработает.

– «Бавария» и «ПСЖ» доминируют в своих лигах, у них нет конкуренции в своих странах.

– Это правда, эти две лиги не очень конкурентоспособны. Доминируют два клуба. В Италии конкуренции больше, но она не очень сильна в финансовом плане.

В АПЛ самые великие традиции, фанаты отличаются от итальянских. Когда мы воевали с Суперлигой, английские болельщики нам помогли. Итальянцы и испанцы не сделали ничего, – заявил Александер Чеферин.

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