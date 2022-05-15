«МЮ» гарантирует себе 6-е место и попадание в ЛЕ, если обыграет «Кристал Пэлас» в последнем туре

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«Манчестер Юнайтед» сыграет в Лиге Европы, если обыграет «Кристал Пэлас».

Это стало известно после матча «Вест Хэм» – «Манчестер Сити» (2:2). В случае победы «молотобойцы» обошли был «МЮ» по разнице мячей и вышли бы на 6-е место.

Этого не произошло, и команда Ральфа Рангника осталась на 6-й позиции с 58 очками – на 2 больше, чем у идущего 7-м «Вест Хэма».

Таким образом, чтобы гарантированно занять 6-е место, дающее право сыграть в Лиге Европы, манкунианцам нужно обыграть «Кристал Пэлас» на выезде 22 мая.

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