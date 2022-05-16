Руни о чемпионстве «Сити» в 2012-м: «КПР», пропустив, сразу отдает мяч сопернику, Сиссе празднует победу с «горожанами». Странно, что не было вопросов»

поставил под сомнение спортивный характер победы «Манчестер Сити» в в 2012-м.

«Горожане» в заключительном туре сезона-2011/12 обыграли (3:2) благодаря голам Серхио Агуэро и Эдина Джеко в добавленное ко второму тайму время. Команда Роберто Манчини стала чемпионом, опередив по дополнительным показателям.

«Пэдди Кенни (вратарю «Рейнджерс» – прим. Sports.ru) стоило сыграть получше в эпизодах с двумя голами.

«Сити» забивает второй гол, и «КПР» сразу отдает ему мяч обратно. Странно, что никто не задавал вопросы на этот счет. А Джибриль Сиссе вообще праздновал после матча с футболистами «горожан».

Но да, это исторический момент, возможно, один из величайших в истории АПЛ, если вы не были футболистом «МЮ» в то время», – сказал бывший полузащитник манкунианцев.

«Ман Сити» поставил статую Агуэро – через 10 лет после гола «КПР». Хотя Кроос шутит, что памятник больше похож на него

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