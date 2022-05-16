Канчельскис об алкоголе на стадионах: «У нас дебилы в футболе работают, которые запретили продажу. Когда я играл, пиво пили везде, и в этом ничего страшного не было»

высказался о продаже алкоголя на стадионах.

На московских стадионах до 31 декабря 2022 года будет разрешена продажа алкогольных напитков крепостью до 16,5%. Эксперимент продлится до конца года.

– До конца года решили попробовать ввести алкогольные напитки на стадион, нужно ли это нашему футболу?

– В СССР продавали пиво на стадионе, и не было никаких проблем. Была система, идея, традиции.

Не надо было ничего менять. Но у нас же дебилы в футболе работают, которые запретили продажу в свое время. Считаю, ничего страшного нет, если человек захочет пива выпить на стадионе. Почему люди считают, что этого нельзя делать?

– Не будут ли из-за алкоголя плачевные последствия?

– В СССР никогда не было несчастных случаев. Человек, если захочет выпить и напиться, то он может это сделать в любое время.

Когда я играл в футбол, пиво пили везде, и в этом ничего страшного не было. Но если все будут нормально себя вести, то никто не будет никого трогать, – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

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