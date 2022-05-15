Андрей Канчельскис: «В «Спартак» играют, будто в куклы. О чемпионстве можно забыть лет на 10»

считает, что «Спартак» еще 10 лет не выиграет .

«Такое ощущение, что в «Спартак» играют, будто в куклы. Захотелось – сделали так, перехотелось – уволили всех и сделали по-другому. С таким бардаком ничего хорошего ждать не стоит.

Сейчас для болельщиков есть хоть какая-то надежда в виде Кубка России, но его еще выиграть надо. А пока в «Спартак» играются, о чемпионстве можно забыть лет так на 10», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «Спартак», идущий на 10-м месте в РПЛ, дома сыграет с «Зенитом». Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.

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