Продажу алкоголя крепостью до 16,5% на стадионах разрешили в Москве. Эксперимент продлится до 31 декабря

На московских стадионах до 31 декабря 2022 года будет разрешена продажа алкогольных напитков.

Правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило реализацию алкоголя с содержанием этилового спирта до 16,5% на спортивных объектах, а также при оказании услуг общественного питания в музеях и концертных залах – при наличии соответствующей лицензии.

Продажа пива на спортивных мероприятиях была запрещена с 2005 года.

Пиво могло обогатить РПЛ, но теперь – нет. Даже если его вернут на стадионы завтра

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