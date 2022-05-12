Ирина Роднина: «Знаем, сколько неприятных моментов бывает с футбольными фанатами. Если это подкормить пивом, проблем будет больше»

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о продаже алкоголя на стадионах Москвы.

Ранее правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило продавать на спортивных объектах алкоголь крепостью до 16,5%.

– Лично я против. Мы все-таки за здоровый образ жизни. И даже болея за спорт, можно быть здоровым. Пиво на стадионах – это первый шаг к тому, чтобы приучать людей к алкоголю. Понимаю, что здесь есть интересы с точки зрения рекламы, руководителей. Им нужно привести людей на стадионы. Может быть, я так думаю, потому что у нас в фигурном катании иная публика. К нам на соревнования приходят семьями, очень много детей. Естественно, нам алкоголя на стадионах не надо. Наверное, в футболе публика другая.

На футболе я была только во время чемпионата мира и увидела, что люди с большим удовольствием пьют пиво. Но ведут себя в рамках разумного. Если мы совместим желаемое с требованиями безопасности, тогда, наверное, ничего страшного не будет. Но мы знаем, сколько неприятных моментов бывает именно со стороны футбольных фанатов. Если это все еще подкормить пивом, то проблем будет больше. И многие подумают, идти ли на стадион с ребенком.

– У оппонентов вашей позиции главный аргумент – это коммерция и привлечение дополнительного заработка в клубы.

– Если клубы, считая себя профессионалами, почти что за 30 лет не научились зарабатывать, значит, не тем бизнесом они занимаются. В Думе наши мнения разделились. «За» очень активно выступали коммунисты. Как ни странно. Как выясняется, там очень много футбольных болельщиков (смеется). Но если посмотреть внимательно, то почти все бывшие спортсмены, сегодняшние депутаты, высказывались против, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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