Депутат Журова о бойкоте фанатов «Спартака»: «Странно, когда люди реагируют на то, чего еще нет. Наверное, это часть фанатского самоопределения»

Светлана Журова высказалась о том, что фанаты не прервут бойкот матчей из-за Fan ID.

Активные болельщики красно-белых заявили, что не посетят матч с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Fan ID сейчас нет. Достаточно странно, когда люди реагируют на то, чего еще нет. Наверное, это часть фанатского самоопределения. Вот так они себя видят. Очень жаль.

Думаю, команда очень хотела бы видеть их на трибунах в таком важном матче. В данной ситуации нужно думать о команде, а не о возможно введенном Fan ID, а возможно и нет», – сказала депутат Госдумы.

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