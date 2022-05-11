«Дзюба тормозит развитие «Зенита». Он не звезда европейского класса». Тарпищев о форварде

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев ФТР Р-Спорт Футбол

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о форварде Артеме Дзюбе.

«Время Дзюбы уже проходит, он во многом тормозит развитие команды.

Он игрок российский, а не звезда европейского класса. Столбом играет впереди, в нашем футболе это проходит. Он игрок нашего уровня, не европейского. Возраст сказывается тоже.

Надо формировать игру «Зенита», стиль, а на одного Дзюбу играть бессмысленно», – сказал Тарпищев.

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