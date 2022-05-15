Уткин о пенальти «Зенита»: «А если Кукуян неправильно его назначил? Тогда ошибка непоправима, гол после свистка засчитывать нельзя»

Василий Уткин высказал мнение о пенальти в матче «Спартак» – «Зенит» (1:1).
На 92-й минуте игры хавбек петербуржцев Александр Ерохин упал в штрафной красно-белых в результате контакта с вратарем Александром Селиховым, вышедшим из ворот, чтобы перехватить мяч. После этого Малком забил, но гол был отменен арбитром Павлом Кукуяном, назначившим пенальти.
«Ну, а если – момент-то в оба конца – вот чисто технически, если Кукуян неправильно назначил пенальти?
Тогда ошибка становится непоправимой. Потому что гол после свистка засчитывать нельзя. И пенальти тогда ставить нельзя.
И тогда нет правильного решения. Вот же забавно», – написал журналист в телеграм-канале.
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