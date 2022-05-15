Уткин о пенальти «Зенита»: «А если Кукуян неправильно его назначил? Тогда ошибка непоправима, гол после свистка засчитывать нельзя»

высказал мнение о пенальти в матче «Спартак» – (1:1).

На 92-й минуте игры хавбек петербуржцев упал в штрафной красно-белых в результате контакта с вратарем , вышедшим из ворот, чтобы перехватить мяч. После этого забил, но гол был отменен арбитром Павлом Кукуяном, назначившим пенальти.

«Ну, а если – момент-то в оба конца – вот чисто технически, если Кукуян неправильно назначил пенальти?

Тогда ошибка становится непоправимой. Потому что гол после свистка засчитывать нельзя. И пенальти тогда ставить нельзя.

И тогда нет правильного решения. Вот же забавно», – написал журналист в телеграм-канале.

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