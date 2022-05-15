Уткин о пенальти «Зенита»: «А если Кукуян неправильно его назначил? Тогда ошибка непоправима, гол после свистка засчитывать нельзя»

Теги Спартак Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия судьи Александр Ерохин Александр Селихов Малком Павел Кукуян Футбол

Василий Уткин высказал мнение о пенальти в матче «Спартак» – «Зенит» (1:1).

На 92-й минуте игры хавбек петербуржцев Александр Ерохин упал в штрафной красно-белых в результате контакта с вратарем Александром Селиховым, вышедшим из ворот, чтобы перехватить мяч. После этого Малком забил, но гол был отменен арбитром Павлом Кукуяном, назначившим пенальти.

«Ну, а если – момент-то в оба конца – вот чисто технически, если Кукуян неправильно назначил пенальти?

Тогда ошибка становится непоправимой. Потому что гол после свистка засчитывать нельзя. И пенальти тогда ставить нельзя.

И тогда нет правильного решения. Вот же забавно», – написал журналист в телеграм-канале.

Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные