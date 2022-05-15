Мор о пенальти «Зенита»: «Нарушения не было. Ты ничего не видишь и просто свистишь – для чего? Судья сам не понял, что сделал, думаю»

оценил назначение пенальти в матче «Спартака» и (1:1).

На 92-й минуте игры 29-го тура РПЛ хавбек петербуржцев Александр Ерохин упал в штрафной красно-белых в результате контакта с вратарем Александром Селиховым, вышедшим из ворот, чтобы перехватить мяч. После этого Малком забил, но гол был отменен арбитром Павлом Кукуяном, назначившим пенальти, который реализовал Андрей Мостовой.

«Сначала играет в мяч Ерохин, потом играет в мяч Селихов. На мой взгляд, нарушения не было, но учитывая, что потом «Зенит» забил гол – то есть гол должен был быть, – должны были, мне кажется, просто игру продолжить. И все, не было бы никакого скандала.

Ему вообще ничего видно не было. 4 человека [закрывают обзор] – ему не было видно вообще ничего. Я не понимаю: ты ничего не видишь и просто свистишь – для чего? Он свистнул, потом подумал, в какую сторону свистеть, я так думаю, начал ухо там [трогать], туда-сюда. И сам не понял, чего сделал», – заявил бывший защитник в эфире .

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