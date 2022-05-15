Губерниев о пенальти «Зенита»: «Откуда он взялся? Нарушения не было. В Европе дают доиграть, у нас – ну что за свистки?»

Дмитрий Губерниев недоволен назначением пенальти в матче «Спартака» и «Зенита» (1:1).
На 92-й минуте игры хавбек петербуржцев Александр Ерохин упал в штрафной красно-белых в результате контакта с вратарем Александром Селиховым, вышедшим из ворот, чтобы перехватить мяч. После этого Малком забил, но гол был отменен арбитром Павлом Кукуяном, назначившим пенальти.
«А что здесь было? Откуда взялся пенальти? По-моему, вообще никакого нарушения не было.
Зачем? Вот мы как всегда говорим: в Европе дают доиграть моменты и все такое прочее. У нас – ну что за свистки?» – сказал комментатор в беседе с Олегом Корнауховым в эфире «Матч ТВ».
Фильм «Мы – «Спартак»!» к столетию клуба. Смотрите бесплатно по промокоду KIONSPARTAK