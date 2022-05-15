Губерниев о пенальти «Зенита»: «Откуда он взялся? Нарушения не было. В Европе дают доиграть, у нас – ну что за свистки?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Олег Корнаухов Дмитрий Губерниев Александр Ерохин Александр Селихов Малком Матч ТВ Павел Кукуян Футбол

Дмитрий Губерниев недоволен назначением пенальти в матче «Спартака» и «Зенита» (1:1).

На 92-й минуте игры хавбек петербуржцев Александр Ерохин упал в штрафной красно-белых в результате контакта с вратарем Александром Селиховым, вышедшим из ворот, чтобы перехватить мяч. После этого Малком забил, но гол был отменен арбитром Павлом Кукуяном, назначившим пенальти.

«А что здесь было? Откуда взялся пенальти? По-моему, вообще никакого нарушения не было.

Зачем? Вот мы как всегда говорим: в Европе дают доиграть моменты и все такое прочее. У нас – ну что за свистки?» – сказал комментатор в беседе с Олегом Корнауховым в эфире «Матч ТВ».

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