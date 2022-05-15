Хенесс о решении Левандовского уйти из «Баварии»: «Все дело в деньгах»

Почетный президент «Баварии» высказался о желании Роберта Левандовского уйти.

«Все дело в деньгах», – сказал Хенесс.

«Я уверен, что Роберт проведет у нас хороший сезон», – добавил 70-летний немец.

Также он отметил, что поляк, вероятно, передумает уходить после следующего сезона, поскольку ему тогда исполнится 35 лет, к тому же он знает, что может дать ему «Бавария».

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