Хенесс о решении Левандовского уйти из «Баварии»: «Все дело в деньгах»

Теги Бавария бундеслига Германия Ули Хенесс Роберт Левандовски Футбол

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о желании Роберта Левандовского уйти.

«Все дело в деньгах», – сказал Хенесс.

«Я уверен, что Роберт проведет у нас хороший сезон», – добавил 70-летний немец.

Также он отметил, что поляк, вероятно, передумает уходить после следующего сезона, поскольку ему тогда исполнится 35 лет, к тому же он знает, что может дать ему «Бавария».

Роберт Левандовски: «Бавария» не предложила мне новый контракт, и я решил уйти. Нужно найти наилучшее решение»

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные