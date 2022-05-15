Оливер Кан: «У Левандовского есть контракт, и он будет его исполнять. Игрок не важнее клуба»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан не собирается отпускать Роберта Левандовского.
Форвард уведомил клуб о нежелании продлевать контракт. Он готов перейти в «Барселону».
«Мы прежде уже сталкивались с попытками нагнетать обстановку. Это не доставляет нам проблем.
Мы направили предложение его агенту. Он предложение отклонил. Это его право.
Факт остается фактом: у Роберта есть контракт, и он будет его исполнять. Баста!
Мы очень четко и последовательно доносим свою позицию. В «Баварии» все устроено именно так, игрок не важнее клуба», – сообщил Кан BR24 Sport.
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