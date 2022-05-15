заявил, что останется в «Локомотиве» на следующий сезон.

Железнодорожники сыграли вничью с «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ (3:3).

«В первом тайме мы подарили им два мяча: два из трех были забиты после наших грубых ошибок. Но во втором тайме было важно придерживаться своей игры, продолжать игру, несмотря на результат, что мы и сделали. Это позволило сравнять счет. Мы могли выиграть, на мой взгляд, но в итоге 3:3.

Конечно, я останусь в следующем сезоне в «Локомотиве». Отсутствие еврокубков – не проблема. Значит, у нас будет больше времени, чтобы сконцентрироваться на », – сказал защитник .

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