Тренер «Локомотива» Хапов о 2:1 с «Нижним»: «Мы владели преимуществом и могли забивать третий»

подвел итоги матча «Локомотива» с «Нижним Новгородом» (2:1) в 26-м туре .

«Спасибо ребятам, что сегодня организованно сыграли. До удаления почти ничего не дали создать сопернику. После удаления стали недорабатывать, недобегать. Игра могла качнуться в другую сторону.

Второй гол подряд пропускаем со стандарта. У нас есть немного вариантов с игроками. Но мы в целом владели преимуществом и могли забивать третий.

Кухта пропускал игру из-за дисквалификации, решили поставить нападающим.

Миранчук и Магкеев будут готовы к «Краснодару». Едвай дернул чуть заднюю поверхность бедра, не так критично. Поменяли, чтобы был готов к игре с «Зенитом», – сказал главный тренер .