Тин Едвай: «Хочу стать частью большого проекта, который создает «Локомотив». Мы делаем правильные шаги на пути к этой цели»

рассказал, почему решил перейти в .

«Для меня это был новый вызов. В Германии я провел практически семь лет, и мне хотелось выйти из-зоны комфорта, попробовать что-то интересное. Прошлым летом мне поступило пару предложений и вариант с «Локомотивом» больше всего соответствовал моим желаниям. Плюс все, что я слышал о России и футболе в вашей стране на тот момент, мне было симпатично.

«Локомотив» – один из крупнейших клубов России, и меня заинтересовало это предложение. Считаю, что сделал правильный выбор. Хочу стать частью большого проекта, который клуб создает в ближайшие несколько лет. Думаю, мы делаем правильные шаги на пути к этой цели», – сказал защитник железнодорожников в эфире «Матч Премьер».