Привоз Гильерме, обводящий удар Захаряна, решающий гол Керка и еще 3 мяча: смотрите обзор матча «Локомотив» – «Динамо»

Смотрите видео лучших моментов матча «Локомотив» – «Динамо» (3:3).
Счет в матче на 9-й минуте открыл Федор Смолов, воспользовавшийся ошибкой Гильерме. На 28-й минуте Тин Едвай сравнял счет после подачи углового.
На перерыв «Динамо» ушло лидером: на 33-й Арсен Захарян красивым обводящим ударом из-за штрафной вновь вывел бело-голубых вперед, а на 38-й Даниил Фомин забил с пенальти.
Во втором тайме «Локомотив» вырвал ничью: на 65-й минуте Ян Кухта реализовал выход один на один, а на 72-й Гирано Керк установил окончательный счет.
Обзор матча смотрите ниже.
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