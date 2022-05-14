Привоз Гильерме, обводящий удар Захаряна, решающий гол Керка и еще 3 мяча: смотрите обзор матча «Локомотив» – «Динамо»

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Смотрите видео лучших моментов матча «Локомотив»«Динамо» (3:3).

Счет в матче на 9-й минуте открыл Федор Смолов, воспользовавшийся ошибкой Гильерме. На 28-й минуте Тин Едвай сравнял счет после подачи углового.

На перерыв «Динамо» ушло лидером: на 33-й Арсен Захарян красивым обводящим ударом из-за штрафной вновь вывел бело-голубых вперед, а на 38-й Даниил Фомин забил с пенальти.

Во втором тайме «Локомотив» вырвал ничью: на 65-й минуте Ян Кухта реализовал выход один на один, а на 72-й Гирано Керк установил окончательный счет.

Обзор матча смотрите ниже.

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