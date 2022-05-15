Дмитрий Чистяков: «Ключевая идея Карпина проста – даже в 30 лет можно улучшить игру. Принципы – питание, сон и работа на тренировках»

высказался о методах работы Валерия Карпина.

– после поражения сборной России от Хорватии (0:1) много говорил о психологии и боязни ошибиться. Пытался ли он работать с этим страхом в подсознании в национальной команде?

– Да, он постоянно говорил нам: «Ошибайтесь! Чего вы боитесь? Вся ответственность на мне. Идите – играйте. Ну проиграете сегодня в сборной – поедете играть обратно в клуб, и ничего не потеряете». Просил, чтобы выходили играть и не боялись.

– Когда описывают тренера Карпина, то сразу говорят, что он запрещает сахар. Но это какая-то ерунда. Что серьезно он требует от игроков, как тренер?

– По поводу сахара – все правда. Но мысль в том, что он прививает дисциплину питания. У него понятная политика – кушай правильно, заправляй машину хорошим бензином – ты побежишь по-другому.

– Почувствовал этот эффект на себе?

– Конечно, я же работал у Карпина. И сейчас стараюсь придерживаться правильного питания. Я ем практически все, но в умеренных дозах. Например, я не могу пить кофе без сахара. В остальном же сахар не употребляю.

Ключевая идея Карпина проста – даже в 30 лет можно улучшить свою игру, а основные принципы связаны с простыми вещами – с питанием, сном и работой на тренировках, – сказал защитник .

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