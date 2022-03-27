Андрей Мостовой о том, что Карпин называет его «корягой»: «Он всех, кажется, так называет. Все происходит в шуточной форме»

высказался о том, как обращается к нему в сборной России.

– Карпин тебя называет «корягой», ты не обижаешься?

– Он всех, мне кажется, так называет (смеется)! Всегда чувствуешь, когда в шутку, когда всерьез. Здесь все происходит в шуточной форме, поэтому, конечно, не обижаюсь.

– Карпин тебе в начале сборов советовал сбросить вес и говорил, что ты станешь резче…

– Он мне всегда так говорит. В отпуске я выложил фотографию, Валерий Георгиевич сразу написал – что с весом? И на сборах он был, тоже спрашивал. Но к этому сбору я подошел нормально – был в «зеленой зоне».

Нужно всегда держать себя в форме. Все приводят в пример Ионова. Будем к нему стремиться, – сказал полузащитник сборной России и .