Андрей Мостовой о том, что Карпин называет его «корягой»: «Он всех, кажется, так называет. Все происходит в шуточной форме»

Андрей Мостовой высказался о том, как обращается к нему Валерий Карпин в сборной России.
– Карпин тебя называет «корягой», ты не обижаешься?
– Он всех, мне кажется, так называет (смеется)! Всегда чувствуешь, когда в шутку, когда всерьез. Здесь все происходит в шуточной форме, поэтому, конечно, не обижаюсь.
– Карпин тебе в начале сборов советовал сбросить вес и говорил, что ты станешь резче…
– Он мне всегда так говорит. В отпуске я выложил фотографию, Валерий Георгиевич сразу написал – что с весом? И на сборах он был, тоже спрашивал. Но к этому сбору я подошел нормально – был в «зеленой зоне».
Нужно всегда держать себя в форме. Все приводят в пример Ионова. Будем к нему стремиться, – сказал полузащитник сборной России и «Зенита».