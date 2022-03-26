Карпин про 1:0 с молодежкой: «Доволен матчем. Недоволен, что Баринов подвернул голеностоп»

подвел итоги матча сборной России с молодежной командой (1:0).

– Ваш комментарий по игре?

– Доволен матчем. Недоволен, что Баринов подвернул голеностоп. Не знаю пока, насколько серьезно.

– По какому принципу формировались составы на таймы?

По никакому – жребий. Не удалось отработать стандарты, потому что мы их целенаправленно не отрабатывали. Это делается под определенного соперника.

– Кого-то из молодежи захотелось перетянуть в основу?

– Перетягивать не надо. Прям вау-эффекта ни от кого не было. Мы всех видели в чемпионате России, – сказал главный тренер сборной России.

Сборная России обыграла молодежку в товарищеском матче благодаря голу Тюкавина