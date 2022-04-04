«Семака в «Зените» смог бы сменить только хороший иностранец. Карпин, Слуцкий, Федотов, Кержаков – нет». Канищев о тренере

Александр Канищев не видит в России тренеров, способных заменить в .

– Продлят ли контракт с Семаком, если «Зенит» упустит чемпионство?

– Это вряд ли случится. Конечно, все может быть – спорт есть спорт. Но, я думаю, все равно «Зенит» продлит контракт с Семаком.

– Потому что сейчас лучше Семака все равно не найти?

– Да, а какие альтернативы? Сейчас мало кто поедет в Россию. Работать без еврокубоков не каждому тренеру будет интересно. Хорошие специалисты точно не поедут, поэтому Семак останется и продолжит работу.

Семака у руля «Зенита» смог бы сменить только хороший иностранный тренер, что, вероятно, и предполагалось сделать в «Зените». Но сейчас сделать такую рокировку нереально.

– Гипотетически, кто бы мог заменить Семака из отечественных тренеров?

– Сложный вопрос. Не вижу никого, кто соответствовал бы уровню «Зенита». Кержакову надо мясом еще обрасти, Федотов не вариант, это тренер для и не более. Карпин – нет, Слуцкий – точно нет. В этом плане Семаку повезло, – отметил бывший полузащитник питерского клуба.