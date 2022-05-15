Чистяков об отстранении России: «Я очень расстроился, любой амбициозный футболист хочет играть в ЛЧ. Остается только ждать»

высказался об остранении российских клубов от еврокубков.

– Бан в еврокубках. Как встретил эти новости?

– С негативными эмоциями, как и все. Любой амбициозный футболист хочет играть в . Поэтому я очень расстроился. Но все зависит не от нас. Нам остается только ждать, и надеяться, чтобы все разрешилось как можно быстрее и все вернулось.

Я бы хотел сыграть со сборной России на чемпионате мира, – сказал защитник .

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