У Дембеле больше всех ассистов (10) в чемпионате в 2022-м среди игроков топ-5 лиг. У Месси – 9

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле сделал две голевые передачи в матче чемпионата с «Сельтой» (3:1).

У француза 10 результативных пасов в Ла Лиге в 2022 году – больше всех среди игроков европейских топ-5 лиг.

Второе место с 9 ассистами в Лиге 1 занимает форвард .

Третью строчку делят Деян Кулусевски ( ), Марко Ройс ( Дортмунд) и Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), на счету которых по 8 голевых передач в своих чемпионатах в текущем году.

Подробнее статистика Дембеле – здесь.

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