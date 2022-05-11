У Дембеле больше всех ассистов (10) в чемпионате в 2022-м среди игроков топ-5 лиг. У Месси – 9

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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле сделал две голевые передачи в матче чемпионата Испании с «Сельтой» (3:1).

У француза 10 результативных пасов в Ла Лиге в 2022 году – больше всех среди игроков европейских топ-5 лиг.

Второе место с 9 ассистами в Лиге 1 занимает форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

Третью строчку делят Деян Кулусевски («Тоттенхэм»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд) и Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), на счету которых по 8 голевых передач в своих чемпионатах в текущем году.

Подробнее статистика Дембеле – здесь.

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