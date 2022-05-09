Хави: «Надеюсь, Дембеле продлит контракт. Пусть ему и не везет у ворот, он создает остроту»

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Хави оценил шансы «Барселоны» удержать вингера Усмана Дембеле.

«Я в нем не сомневаюсь. Пусть ему и не очень везет у ворот, он создает большую остроту. Он делает разницу, я им очень доволен.

Клуб знает мое мнение по поводу следующего сезона. Но в процесс вовлечены агент, клуб, сам игрок. Будет непросто, но я надеюсь, что он продлит контракт», – сказал главный тренер «Барсы».

Контракт француза с каталонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Его статистика – здесь.

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