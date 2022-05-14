Холанд попрощался с «Боруссией»: «Носить эту футболку было честью. Здесь я пережил незабываемые моменты»

попрощался с дортмундской «Боруссией».

«Носить эту футболку было честью.

В я пережил незабываемые моменты, познакомился с особенными людьми, не говоря уже о фанатах, которые всегда были нашим дополнительным игроком на поле. «Желтая стена» действительно невероятна.

Я никогда этого не забуду! Спасибо вам всем!» – написал нападающий в твиттере.

Со следующего сезона норвежец будет выступать за «Манчестер Сити».

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