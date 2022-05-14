«Боруссия» рассматривает Аллера и лучшего бомбардира «Реймса» Экитика на замену Холанду. Клуб уже подписал Адейеми

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Дортмундская «Боруссия» намерена усилить атаку в связи с предстоящим уходом Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

В шорт-лист немецкого клуба входят 27-летний форвард «Аякса» Себастьян Аллер и 19-летний нападающий «Реймса» Юго Экитик.

Клуб из Амстердама требует за лучшего бомбардира Эредивизи (21 гол в 30 матчах) более 30 млн евро, тогда как «Реймс» оценивает своего лучшего бомбардира (9 мячей в 22 играх Лиги 1) в сумму около 20 млн.

Ранее «Боруссия» подписала форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми, который начнет выступать за дортмундцев со следующего сезона.

Статистика Аллера – здесь, Экитика – здесь.

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