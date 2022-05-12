В контракте с «Манчестер Сити» будут прописаны отступные.

Опцию о выкупе нападающего за 150 миллионов евро можно будет активировать по истечении двух лет его соглашения с английским клубом, сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.

«Сити» покупает норвежца у за 75 миллионов – эта сумма прописана в его договоре в дортмундским клубом в качестве отступных.

В общей сложности трансфер 21-летнего форварда обойдется «Ман Сити» почти в 250 млн евро, включая зарплату. Комиссия агентам – 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от трансфера Холанда из-за требования Райолы прописать отступные 150 млн евро.

Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020-го. За два с половиной сезона он забил за немецкий клуб 85 голов в 88 матчах и отдал 23 результативных паса. Его подробная статистика доступна здесь.

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