Холанд забил 86 голов за «Боруссию» в 89 матчах. Игра с «Гертой» была для него последней за «Дортмунд»

забил 86 голов в 89 матчах за дортмундскую «Боруссию».

21-летний форвард отличился в игре 34-го тура Бундеслиги против «Герты» (2:1). На 68-й минуте норвежец реализовал пенальти.

Это был заключительный матч Холанда в составе , поскольку он продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Нападающий выступал за немецкий клуб с сезона-2019/20.

В этом сезоне Холанд забил 22 гола в 24 матчах Бундеслиги.

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