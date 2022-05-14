«Истанбул» отказался от Агаларова. Турецкий клуб не устроила цена лучшего бомбардира РПЛ

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Турецкий клуб отказался от подписания 21-летнего форварда «Уфы», услуги которого предложили клубу.

По информации Metaratings.ru, «Истанбул» не устроила цена за футболиста. «Уфа» рассчитывает получить за игрока минимум 3 миллиона евро, а также прописать различные бонусы.

В текущем розыгрыше чемпионата России Агаларов в 28 матчах забил 19 голов. Статистику лучшего бомбардира чемпионата смотрите здесь.

Агаларов забил 72% всех голов «Уфы». Не поверите, но это уникальные цифры для истории футбола

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