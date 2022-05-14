«Истанбул» отказался от Агаларова. Турецкий клуб не устроила цена лучшего бомбардира РПЛ

Теги премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Истанбул Уфа Гамид Агаларов Футбол

Гамид Агаларов не перейдет в «Истанбул».

Турецкий клуб отказался от подписания 21-летнего форварда «Уфы», услуги которого предложили клубу.

По информации Metaratings.ru, «Истанбул» не устроила цена за футболиста. «Уфа» рассчитывает получить за игрока минимум 3 миллиона евро, а также прописать различные бонусы.

В текущем розыгрыше чемпионата России Агаларов в 28 матчах забил 19 голов. Статистику лучшего бомбардира чемпионата смотрите здесь.

Агаларов забил 72% всех голов «Уфы». Не поверите, но это уникальные цифры для истории футбола

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные