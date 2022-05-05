Газизов про Агаларова: «За ним следят все скауты, есть интерес из Европы. Забить 18 мячей в аутсайдере – уникальный случай»

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Шамиль Газизов хочет, чтобы Гамид Агаларов продолжил карьеру в другом чемпионате.

– В нашей прерогативе, чтобы Гамид Агаларов прогрессировал в другом чемпионате. Есть интерес из стран Европы.

– Насколько вероятно, что Агаларов покинет команду?

– Я не знаю. Все зависит от многих факторов, которые нам неподвластны. Есть предложения. В январе был интерес от клубов АПЛ.

Игрок, который забил 18 мячей в команде-аутсайдере – это уникальный случай. За ним следят все скауты.

Но сейчас Гамид думает только о том, как помочь «Уфе» сохранить место в РПЛ, – заявил генеральный директор «Уфы».

Появилась информация, что зимой футболистом интересовался «Ньюкасл».

21-летний нападающий забил 18 голов в 26 матчах – он является лучшим бомбардиром нынешнего сезона РПЛ.

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