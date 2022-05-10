Агаларова предложили «Истанбулу»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации Metaratings.ru, услуги форварда предложили «Истанбулу», который идет на 4-м месте в турнирной таблице.
Турки взяли данный вариант на рассмотрение. В переговорах пока даже не обозначалась сумма сделки.
Агаларов – лучший бомбардир текущего сезона РПЛ. На его счету 18 голов в 27 матчах. С подробной статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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