Агаларов забил 19-й гол в сезоне РПЛ – «Арсеналу»

забил 19-й гол в сезоне .

21-летний форвард «Уфы» забил на 76-й минуте матча 29-го тура с тульским (2:1, второй тайм).

Агаларов уверенно лидирует в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги. У Дмитрия Полоза из «Ростова» 13 мячей.

Подробная статистика Гамида доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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