Фанат «Атлетико» – Лунину на матче с «Реалом»: «Ты здесь играешь, а твоя страна плачет»

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Фанаты «Атлетико» оскорбляли вратаря «Реала» Андрея Лунина перед дерби.

В воскресенье, 8 мая, «Атлетико» принимал «Реал» и победил со счетом 1:0 благодаря голу Янника Феррейры Карраско с пенальти.

Для украинского вратаря это был дебютный матч в Ла Лиге – спустя почти 4 года после перехода в «Реал».

Во время разминки болельщик «Атлетико» с громкоговорителем зарядил: «Ты здесь играешь, а твоя страна плачет».

Однако многие болельщики «рохибланкос» на «Ванда Метрополитано» осудили такое поведение заводящего, который повторил эту фразу несколько раз, и не поддержали его, начав свистеть.

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