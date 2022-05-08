Хачатурянц уйдет с поста главы РПЛ по завершении сезона («Чемпионат»)

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц покинет свой пост.

Как сообщает «Чемпионат», 53-летний менеджер уйдет со своей нынешней должности по окончании сезона.

«Из-за сложившейся ситуации Хачатурянц не видит у себя будущего в статусе главы РПЛ», – сообщил один из источников. Второй добавил, что Хачатурянц продолжит заниматься российским судейством, поскольку для него это принципиальный вопрос.

Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года, а в ноябре был единогласно избран руководителем на пять лет.

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