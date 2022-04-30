Шатов об РПЛ: «Я бы вернул систему «весна-осень» и расширил до 18 команд. Скучно? Врубите «Дом-2»

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Олег Шатов предложил реформы в российской Премьер-лиге.

«Я отношусь положительно к возможному расширению РПЛ до 18 клубов. Если другие играют, почему мы не можем? 

Я бы еще и перевел нас на другую систему, потому что как можно отдыхать июнь-июль? В эти месяцы в России можно наслаждаться игрой и полями. Я бы вернул систему «весна-осень» и сделал бы 18 команд.

По нынешней системе у нас что-то поменялось? Результаты наших команд улучшились? Посмотрите на наши позиции. Что делать? Нужно в футбол лучше играть, чтобы быть выше.

С расширением РПЛ станет скучнее? Ну, врубите тогда «Дом-2», если не нравится. Понимаю, что есть матчи, которые тяжело смотреть. Картинка иногда удручающая, но нужно терпеть. 

При 18 командах будет 9 матчей в туре, и если где-то будет яркая картинка — уже не особо плохо», – сказал полузащитник «Урала».

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