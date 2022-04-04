Зарема Салихова: «Ответ депутата Жукова про проблемы футбола – «все нормально». Бойкотирующие матчи из-за Fan ID, вы реально верите, что вас услышат?»

Зарема Салихова высказалась о бойкоте фанатами «Спартака» матчей из-за Fan ID.

«Мне очень понравилось послематчевое (после игры «Спартака» с «Локомотивом» – прим. Sports.ru) минутное интервью с председателем Александром Жуковым, которое сделал Сергей Егоров. Блогера этого не люблю, но здесь он отработал на отлично. За секунды автор перечислил конкретные проблемы и спросил о дальнейшей судьбе футбола. Ответ господина Жукова на все тревоги прекрасен: «Ну и что? Все нормально».

Поэтому, дорогие болельщики «Спартака», самые принципиальные (в отличие от фанов других клубов) и в знак протеста против Fan ID бойкотирующие матчи команды, лишая ее поддержки, такой вопрос: вы реально верите, что принимавшие закон услышат вас и заметят пустые трибуны?

Для тех депутатов, которые голосовали, футбол не является главным видом спорта, у них и так «все нормально». А вы смотрите футбол по телевизору, делая рейтинги спортивному телеканалу», – подчеркнула жена владельца Леонида Федуна.

Зарема Салихова: «Призываю приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны командам как никогда»