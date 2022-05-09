Роналду не уйдет из «МЮ», если тен Хаг готов работать с ним. Он сообщил об этом партнерам (The Sun)

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Криштиану Роналду планирует остаться в «Манчестер Юнайтед».

Португалец сообщил одноклубникам, что не уйдет, если новый главный тренер Эрик тен Хаг будет заинтересован в работе с ним, сообщает The Sun.

Контракт 37-летнего нападающего с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года, он планирует его отработать.

Роналду не хочет уходить из клуба сразу после неудачного сезона. Он намерен вернуть команду в Лигу чемпионов в следующем сезоне и завоевать с ней трофей.

Уйдет Криштиану, только если не будет входить в планы тен Хага.

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