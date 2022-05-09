планирует остаться в .

Португалец сообщил одноклубникам, что не уйдет, если новый главный тренер Эрик тен Хаг будет заинтересован в работе с ним, сообщает The Sun.

Контракт 37-летнего нападающего с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года, он планирует его отработать.

Роналду не хочет уходить из клуба сразу после неудачного сезона. Он намерен вернуть команду в Лигу чемпионов в следующем сезоне и завоевать с ней трофей.

Уйдет Криштиану, только если не будет входить в планы тен Хага.