Тен Хаг хочет, чтобы Роналду остался в «МЮ», и видит в нем ключевого игрока команды

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Эрик тен Хаг хочет, чтобы Криштиану Роналду остался в «Манчестер Юнайтед».

The Telegraph пишет, что новый тренер команды рассчитывает на 37-летнего форварда. Тен Хаг полагает, что было бы глупо не сохранить Роналду, и видит в нем ключевого игрока команды.

Криштиану станет одним из первых игроков «Ман Юнайтед», с которым тренер пообщается после прихода в клуб.

Сейчас тен Хаг думает, как извлечь максимум из «Юнайтед» с Роналду в составе, учитывая, что физические возможности 37-летнего футболиста ограничены. Тренер не против того, чтобы строить команду вокруг Криштиану. Одна из причин такого решения – масштабная перестройка, которая планируется в других зонах.

Вероятно, Роналду дадут понять, что он не должен рассчитывать на место в старте «МЮ» на каждый матч. Это будет преподнесено, как забота о нем и попытка извлечь максимум из его игры.

Тен Хага впечатлило то, как Роналду вел за собой команду во время столь неудачного для нее сезона.

Криштиану готов к тому, что «МЮ» не будет в Лиге чемпионов на следующий сезон, и не хочет покидать команду. Однако если его позиция изменится, тен Хаг и руководство «МЮ» не станут препятствовать форварду.

Ранее сообщалось, что португалец останется в «МЮ», только если ему гарантируют ключевую роль в команде.

В этом сезоне Роналду забил 24 гола и отдал 3 передачи в 38 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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