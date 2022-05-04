В «МЮ» растет ощущение, что Рэшфорду и клубу пойдет на пользу его уход. Тен Хаг анализирует ситуацию Маркуса

Эрик тен Хаг хочет разобраться в причинах проблем в .

По данным The Telegraph, новый тренер анализирует ситуацию вокруг нападающего. Растет ощущение, что и игроку, и «МЮ» может пойти на пользу переход Рэшфорда в другой клуб.

, который по завершении сезона станет консультантом «Ман Юнайтед», считает, что клубу нужно подписать минимум двух новых нападающих. Тен Хаг склонен к тому, чтобы согласиться со мнением немецкого специалиста, но здесь многое будет зависеть от ситуации с Рэшфордом.

В этом сезоне 24-летний форвард забил 5 голов в 32 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.