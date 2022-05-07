Салах о финале ЛЧ: «Верю, что «Ливерпуль» сильнее «Реала» хочет победить и добьется успеха»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассчитывает на победу в финале Лиги чемпионов.
– Я говорил, что хочу сыграть с «Реалом» в финале, чтобы взять реванш [за 2018-й]. В прошлый раз мы проиграли, я получил травму. Надеюсь и верю, что на сей раз мы сумеем добиться успеха.
– Ваши комментарии дополнительно их мотивируют.
– Это не имеет значения. Это финал. Они хотят победить, мы хотим победить. Все будет зависеть от того, кто желает этого сильнее.
И я верю, что мы больше хотим победить, но давайте сыграем и насладимся футболом, – сказал форвард.
Салах об игре с «Реалом» в ЛЧ: «Пора взять реванш. Было грустно, когда «Ливерпуль» проиграл в 2018-м»
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков