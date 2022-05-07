Салах о финале ЛЧ: «Верю, что «Ливерпуль» сильнее «Реала» хочет победить и добьется успеха»

Нападающий рассчитывает на победу в финале .

– Я говорил, что хочу сыграть с «Реалом» в финале, чтобы взять реванш [за 2018-й]. В прошлый раз мы проиграли, я получил травму. Надеюсь и верю, что на сей раз мы сумеем добиться успеха.

– Ваши комментарии дополнительно их мотивируют.

– Это не имеет значения. Это финал. Они хотят победить, мы хотим победить. Все будет зависеть от того, кто желает этого сильнее.

И я верю, что мы больше хотим победить, но давайте сыграем и насладимся футболом, – сказал форвард.

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