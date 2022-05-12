Кевин де Брюйне высказался о поражении «Манчестер Сити» от «Реала» в .

Победив в первом матче со счетом 4:3, в ответной игре английский клуб выигрывал со счетом 1:0, но пропустил два мяча за полторы минуты в концовке матча. В итоге победил со счетом 3:1 и вышел в финал Лиги чемпионов.

«Это очень сложно объяснить, потому что это были просто пять безумных минут. Мы не играли плохо. Это были просто пять минут, которые невозможно объяснить.

Я не знаю, что случилось. Я все равно был на скамейке и не мог помочь (де Брюйне заменили на 72-й минуте – Sports.ru). Мы были в шоке.

Ощущения не из приятных, они по-прежнему неприятные. Но нужно двигаться дальше. Сейчас мы пытаемся выиграть . Вне зависимости от того, что случилось тогда, нужно двигаться дальше», – сказал полузащитник .

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